Sivas Belediyesi Hayvan Pazarında Satış Yeri Kura Çekimi Yapacak

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Sivas Belediyesine ait hayvan pazarında satış yapmak isteyenler için çadır ve padok yerleri kura çekimi ile belirlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvan pazarında satış yapmak isteyenler için yer tahsisi başvuruları yarın başlayıp 28 Mayıs Salı günü saat 17.00'de sona erecek.

Müracaatlar Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacak.

Pazar alanında bulunan çadır yerleri için 29 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te, padok yerleri için ise yine aynı gün saat 15.00'te Zabıta Müdürlüğünde kura çekimi yapılacak.

Sivas Belediyesi hayvan pazarında kurbanlık satışları 30 Mayıs Perşembe günü itibariyle başlayacak.

İşgaliye ücreti ise küçükbaş hayvan padoku 1000 lira, büyükbaş hayvan başına padok 100 lira ve çadır yeri ise 5 bin lira olarak belirlendi.