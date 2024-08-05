Sivas Belediyesi İhtiyaç Sahibi Yaşlılar İçin Evde Ücretsiz Tıraş Hizmeti Başlattı

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Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlılar için evde ücretsiz tıraş hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 77 yaşındaki Turan ve Saliha Polat çiftinin misafiri olan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, ihtiyaç sahibi ulu çınarlar için sağladıkları gıda ve sıcak yemek desteğinin yanı sıra berber hizmeti de başlattıklarını belirtti.

Belediye tarafından hazır yemek desteği de sunulan yaşlı çift ile sohbet eden Uzun, "Yaşlılarımızın daima yanında olacağız. Çünkü sizler bizim başımızın tacısınız. Hazır yemek desteğimizin yanı sıra şimdi de ayda bir ücretsiz tıraş hizmetini başlattık. İnşallah ocak ayından itibaren de ihtiyaç sahibi yaşlılarımız için aylık 2 bin lira nakit desteğimizi vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.