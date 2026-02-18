Sivas Borsası'ndan Mesleki Eğitime Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Borsası'ndan Mesleki Eğitime Destek

Sivas Borsası\'ndan Mesleki Eğitime Destek
18.02.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret Borsası, Suşehri Meslek Lisesi'ne burs ve malzeme desteği sağladı.

Sivas Ticaret Borsası, Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine burs ve malzeme desteği sağladı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan "Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında, tarım meslek liselerinin altyapısının güçlendirilmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinde kullanmaları amacıyla temin edilen 130 tulum, 130 çizme, galoş eldiven ve muayene eldivenlerinden oluşan ekipmanları okul müdürü Murat Doğruyol'a teslim etti.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkati çeken Karakaya, "Bizler inanıyoruz ki güçlü bir tarım sektörü ancak iyi eğitim almış, sahayı bilen, teknolojiyi takip eden ve üretimin her aşamasına hakim gençlerle mümkündür. Bugün teslim ettiğimiz ekipmanlar sadece birer malzeme değil, gençlerimizin mesleki yolculuğunda güvenle atacakları adımların birer teminatıdır." ifadesini kullandı.

Karakaya, burs desteği sağladıkları 6 öğrencinin, yarının başarılı ziraat teknikerleri, işletmecileri ve üreticileri olarak şehre ve ülkeye değer katacaklarına yürekten inandıklarını belirtti.

Gençlerin hayallerine dokunmanın ve onların eğitimlerine katkı sağlamanın büyük bir kazanç olduğunu aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da sıkça ifade ettiği gibi güçlü ekonomi, güçlü eğitimle mümkündür. Bizler de bu anlayışla gençlerimizin yanında olmayı, onların eğitimine katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sivas Ticaret Borsası olarak üretimin merkezinde yer alan eğitimi desteklemeye, gençlerimizin yanında olmaya ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Suşehri, Ekonomi, Güncel, Sivas, Borsa, Tarım, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Borsası'ndan Mesleki Eğitime Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:17:19. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas Borsası'ndan Mesleki Eğitime Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.