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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane İnşaatında Yangın: 5 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane İnşaatında Yangın: 5 İşçi Kurtarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yeni hastane inşaatında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. CÜ kampüsünde inşaatı süren yeni üniversite hastanenin bodrum katındaki yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangına sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle 4'ncü katta mahsur kalan işçiler, yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane İnşaatında Yangın: 5 İşçi Kurtarıldı
06.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:55
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yeni hastane inşaatında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı.

CÜ kampüsünde inşaatı süren yeni üniversite hastanenin bodrum katındaki yalıtım malzemelerinin henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle hastane inşaatının 4'ncü katında mahsur kalan 5 işçi, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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