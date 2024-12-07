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PKK/YPG\'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

(İSTANBUL) - Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Sivas EN'leri Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın başarılı haber ajansı ödülü ANKA Haber Ajansı'na verildi.

Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından Sivas'ın En'leri Ödül Töreni'nin bu yıl 5'incisi İstanbul Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Duygu Atakan ve Müslüm Türkcan'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte 20 kategoride 58 ödül sahiplerini buldu. Etkinlikte yılın başarılı haber ajansı ödülü ANKA Haber Ajansı'na verildi. ANKA Haber Ajansı'ndan Hakan Kaya, ödülü Tüm Kalkınma İş İnsanları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu'nun elinden aldı.