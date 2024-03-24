Sivas Hafik'te MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Sivas Hafik'te MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi

Sivas Hafik\'te MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Özyürek, Hafik Belediye Başkan Adayı Harun İsa Gültay'a destek istedi. Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclisi adayı ve partililer katıldı.

24.03.2024 13:07  Güncelleme: 13:10
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Sivas'ın Hafik ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Hafik Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Özyürek, Hafik Belediye Başkan Adayı Harun İsa Gültay'a destek istedi.

Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, il genel meclisi adayı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Hafik'te MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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