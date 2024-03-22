Güncel

Sivas'ın 'Altınkale'si beyaza büründü

SİVAS - Sivas'ın " Pamukkale'si" olarak bilinen Altınkale, kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere büründü.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı alan kent beyaz gelinliğini giydi. Kent merkezine uzaklığı 29 kilometre olan, suyunun yaz kış 48 derece sıcaklığa sahip olduğu bilinen ve pek çok hastalığa şifa olan Altınkale travertenleri yağan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Sarıyla beyazın adeta dans ettiği bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Toplam 40 bin metrekare alandan oluşan Altınkale travertenlerinin eşsiz manzarası drone ile havadan da görüntülendi.