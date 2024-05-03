Sivas\'ın Gürün ilçesinde tarihi eserler ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kızılpınar köyünde O.Ö'nün evinde ve aracında arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 sikke, 2 yüzük, 3 kolye, bilezik, 6 obje, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.