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Sivas'ın Hafik ilçesinde çocuklara karne hediyesi olarak Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ın Hafik ilçesinde çocuklara karne hediyesi olarak Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi yapıldı

Hafik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Hafik Spor Salonu'nda çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi gerçekleştirildi. Kaymakam Yusuf Keten ve Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti ve başarılar diledi. Etkinlikte denge şovları, sihirbazlık ve palyaço gösterileri de yer aldı.

Sivas\'ın Hafik ilçesinde çocuklara karne hediyesi olarak Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi yapıldı
20.01.2024 - 15:31,
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Sivas'ın Hafik ilçesinde çocuklara karne hediyesi olarak belediye tarafından Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi yapıldı.

Hafik Spor Salonu'nda cambaz ve sirk ekibi çeşitli gösterilerini öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Kaymakam Yusuf Keten, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, eğitim öğretim hayatlarında başarı diledi.

Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay da çeşitli etkinlikler hazırlayarak çocukların karne sevincini paylaşmak istediklerini söyledi.

Denge şovları, sihirbazlık, Hacivat-Karagöz, palyaço gösterilerinin yer aldığı etkinliğe öğrenciler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ın Hafik ilçesinde çocuklara karne hediyesi olarak Hacivat-Karagöz ve cambaz gösterisi yapıldı - Son Dakika
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