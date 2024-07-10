Sivas'ın içme suyu kritik seviyede

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Sivas'ın can suyu kritik seviyede

Sivas diken üstünde, şehrin içme suyunu karşılayan barajı başka baraj ayakta tutuyor

SİVAS - Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçtiğimiz yıllarda adeta tamamen kuruyan 4 Eylül Barajı'nı 52 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat-Özen Barajı ayakta tutuyor, barajdaki yetersiz su seviyesi Sivaslıları endişelendiriyor.

Sivas'ın içme suyunun bir kısmını karşılayan 4 Eylül Barajı yetersiz yağış ve kuraklık nedeniyle zor bu sene de istenilen seviyeye ulaşmadı. Eski ihtişamından eser kalmayan baraj geçtiğimiz yıllarda adeta tamamen kurumuş şehir zor günler geçirmişti. Barajın eski günlerine döndürmek isteyen yetkililer çareyi ise 52 kilometre uzaklıkta bulmuştu. Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajına su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan yaklaşık 52 kilometrelik iletim hattı projesi tamamlanarak 4 Eylül barajına su takviyesi yapılmıştı. Su takviyesinin ardından bir barajda su seviyesi düşerken takviye yapılan barajda ise su seviyesi bir türlü istenilen seviyeye ulaşmadı. Adacıkların oluştuğu baraj görenleri endişelendirirken 4 Eylül köyü muhtarı Ali Pek, Özen Barajı'ndan aktarılan su sayesinde 4 Eylül Barajı'nın su seviyesi belli bir düzeyde tutulduğunu belirtti. Pek, su seviyesinin korunması ve şehrin susuzluk çekmemesi için geçen seneden bu yana Özen barajından su takviyesi yapıldığını söyledi.

"Bu sene yağışlar olmadı"

4 Eylül Barajına geçen seneden başlatılan su takviyesinden dolayı şehrin bir nebze de su sıkıntılarının hafifleyeceğini belirten Sivas Merkez 4 Eylül köyü muhtarı Ali Pek, "Bulunduğumuz yer Kolluca ve Dörtyol arasındaki 4 Eylül Barajı. Şu anda Sivas'ın tamamen içme suyu buradan karşılanıyor. Burası Kolluca Köyü arazisi içerisinde bulunan, temeli 1960'lı yıllarda atılan 4 Eylül Barajı, 1996 yılında faaliyete geçip 2006-2007 yılları arasında da şehre su vermeye başlayan bir içme suyu barajıdır. Şehir aslında bu sene daha çok su sorunu yaşayabilir. Eğer geçen sene Özen Barajı'ndan buraya takviye su hattı yapılmasaydı şu anda şehir susuz kalacaktı. Bu sene iklimlerden dolayı yağışlar çok olmadı. 4 Eylül Barajı'nı besleyen derelerde de bir artış olmadı. Şu an Özen Barajı'ndan gelen su ile şehir su ihtiyacını karşılıyor. Özen Barajı'ndan bu sene de buraya su aktarılmasaydı şehir tamamen susuz kalacaktı. Şu an Özen Barajı'ndan gelen su burayı belli bir seviyede tutuyor" diye konuştu.

"Özen Barajı'ndan dolayı şu anda yüzde 15'lik bir doluluk oranı var"

Tarımsal sulamanın arttığı bu dönemde, insanların da gereksiz su kullanımının şehre ciddi su sıkıntıları çektireceğini söyleyen Pek, "Tarımsal sulamanın en çok olduğu dönem, yağışlar da fazla olmadı ama yine de şehrin, insanların suyu belli miktardan fazla kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Şehir daha önceden de bu su sorunlarını yaşadı. Barajlarda ne kadar su olsa dahi suyu kullanırken daha özen göstermelerini rica ediyorum. Barajın toplam uzunluğu 4.5 kilometre, kalan kısmın tamamen dolmuş olsaydı şu anda doluluk oranı %60 olurdu. Şu an gördüğümüz su tutmuş alan tamamen kurumuş durumdaydı. Şu anda da zaten yüzde 15'lik bir doluluk oranı var, o da zaten Özen Barajı'ndan dolayı. Bu sene bu şekilde giderse su sorunu yaşamayız. Ancak içinde bulunduğumuz ay dolayısıyla tarımsal sulamanın en fazla olduğu dönem. Hafik tarafındaki tarımsal sulamalar da bir ay içerisinde biterse şehrin su sıkıntısı çekmeyeceğine inanıyorum. Vatandaşlarımız, özellikle yaz dönemi saniyede, dakikada bir ihtiyaçları olmadan duş alırlarsa memlekete de devlete de yazık" dedi.