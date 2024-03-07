Sivas\'ın İmranlı ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Ülkemizi 29 bin kilometrelik bir demir yolu ağıyla donatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Devam eden projelerimizi bitirdiğimizde ülkemizi 29 bin kilometrelik bir demir yolu ağıyla donatacağız.