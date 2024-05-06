Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışı yaşandı. Sabah saatlerinde termometreler 0 dereceyi gösterirken, yüksek kesimlere lapa lapa kar yağdı. Bu durum ilçe sakinlerini şaşırttı.

06.05.2024 22:26  Güncelleme: 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz adeta teğet geçti, o ilçeye kar yağdı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında yağan görenleri hayret ettirdi.

Sivas'ta termometreler sabah saatlerinde 0 dereceyi gösterdi. Tam yaz geldi derken havaların biranda soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın İmranlı ilçesi de sabah saatlerinde kar yağışından nasibini aldı. Mayıs ayında yağan lapa lapa kar ilçe sakinlerini hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA

İmranlı, Türkiye, Yağan, Sivas, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 23:18:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement