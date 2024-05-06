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Yaz adeta teğet geçti, o ilçeye kar yağdı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında yağan görenleri hayret ettirdi.

Sivas'ta termometreler sabah saatlerinde 0 dereceyi gösterdi. Tam yaz geldi derken havaların biranda soğumasıyla birlikte yüksek kesimlere kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın İmranlı ilçesi de sabah saatlerinde kar yağışından nasibini aldı. Mayıs ayında yağan lapa lapa kar ilçe sakinlerini hayrete düşürdü.