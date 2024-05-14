Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.T. (33) idaresindeki hafif ticari araç ile Y.S. (63) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadı, ancak hafif ticari araçta bulunan M.T. (66) ve H.T. (60) ile otomobildeki Z.S. (59) ve M.S. (67) yaralandı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

14.05.2024 15:47
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.T. (33) idaresindeki 58 AK 799 plakalı hafif ticari araç ile Y.S. (63) yönetimindeki 06 BKG 464 plakalı otomobil, Akçasu köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada, hafif ticari araçta bulunan M.T. (66) ve H.T. (60) ile otomobildeki Z.S. (59) ve M.S. (67) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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