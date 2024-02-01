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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu - Son Dakika
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu

Sivas\'ın Suşehri ilçesinde Aşıklar Şelalesi\'nin suyu buz tuttu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli Geçidi'nde bulunan Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu. Vatandaşlar, buz sarkıntılarının oluştuğu yerde fotoğraf çektirdi.

01.02.2024 15:41
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Sivas'ın Suşehri ilçesinin soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli Geçidi'nde bulunan Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu.

Buz sarkıntılarının oluştuğu yerde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas'ın Suşehri ilçesinde Aşıklar Şelalesi'nin suyu buz tuttu - Son Dakika
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