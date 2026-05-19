Sivas'ın Üç İlçesinde 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ın Üç İlçesinde 19 Mayıs Coşkusu

Sivas\'ın Üç İlçesinde 19 Mayıs Coşkusu
19.05.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Zara ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında törenler düzenlendi. Programlar, çelenk sunumuyla başlayıp öğrenci gösterileri, konuşmalar ve ödül törenleriyle sona erdi. Törenlere kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Zara ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş'taki program, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Bünyamin Karacalar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Spor salonunda devam eden programda, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyat öğretmeni Hilmi Özyılmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğunu program, resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlyas Uzundağ, Gülsu Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehir Stadyumu'nda devam eden programda konuşan Uzundağ, 19 Mayıs'ın gençlere emanet edilen önemli bir bayram olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan bando gösterisi ile mehteran gösterisi ve sportif etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü.

Törene, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcısı Baki Aybak, Belediye Başkan Vekili Kübra Karasubaşı, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zara

Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Zara Spor Salonu'nda devam etti.

Ergüt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zara Anadolu Lisesi öğrencileri ile Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcu öğrencileri tarafından halk oyunları, müzikal, oratoryo, jimnastik gösterileri gerçekleştirildi.

Çeşitli yarışların yapıldığı programda, dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Üç İlçesinde 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır
Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor 'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK’nın gücüne güç kattı HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:58
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 17:40:04. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın Üç İlçesinde 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.