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Sivas'ın Ulaş ilçesinde kurum çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde kurum çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Kemalettin Kölemenoğlu tarafından kurum çalışanlarına yönelik ilk yardım bilinçlendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde, ilk yardımın amacı, önemi, ne işe yaradığı ve kaza anında aranması gereken yerler konusunda bilgi verildi. Ayrıca afet ve yangınlarda vücut yaralanmalarında yapılması gerekenler de slayt eşliğinde anlatıldı. Eğitime Ulaş İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Burak Öztürk, kurum çalışanları ve jandarma personeli katıldı.

Sivas\'ın Ulaş ilçesinde kurum çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi
12.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:47
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde kurum çalışanlarına yönelik ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Kemalettin Kölemenoğlu, ilk yardımın amacı, önemi, ne işe yaradığı ve kaza anında aranması gereken yerler konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Eğitimde, afet ve yangınlarda vücut yaralanmalarında yapılması gerekenler slayt eşliğinde anlattı.

Eğitime Ulaş İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Burak Öztürk, kurum çalışanları ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA
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