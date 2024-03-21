Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışına ve soğuk havaya bıraktı.
Şarkışla ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürdü.
İl merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oldu.
Bu arada Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, beklenen kar ve yağmur yağışının il genelinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksama, su baskını ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.
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