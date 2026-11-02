Sivas Kangal\'da uyuşturucu ve silah ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ile Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.