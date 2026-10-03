Sivas Kangal'da yolcu otobüsü şarampole indi, 9 yaralı hastaneye kaldırıldı

Sivas Kangal'da yolcu otobüsü şarampole indi, 9 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde şarampole indi. Kazada sürücü ile otobüsteki yolcular yaralandı; 9 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Ö.Ö. (56) yönetimindeki 55 KC 270 plakalı yolcu otobüsü, Sivas- Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole indi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otobüste bulunan yolculardan O.D. (25), M.T.B. (20), G.Ö. (30), S.Ö. (31), E.Ö. (3), Y.T. (22), R.F. (30) ve G.Ö. (1) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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