Sivas Kaymakamı Emre Zafer, Kovalı ve Aşağıada köylerini ziyaret etti - Son Dakika
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Sivas Kaymakamı Emre Zafer, Kovalı ve Aşağıada köylerini ziyaret etti

Sivas Kaymakamı Emre Zafer, Kovalı ve Aşağıada köylerini ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kovalı ve Aşağıada köylerini ziyaret eden Kaymakam Emre Zafer, köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Zafer, köydeki çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Refahı artırmak için çalışmalarının devam edeceğini belirten Zafer'e ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı ve Yazı İşleri Müdürü de eşlik etti.

14.02.2024 15:09
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, Kovalı ve Aşağıada köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Zafer, incelemelerde bulunarak, köydeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Zafer, talep ve isteklerini dinledi.

Zafer, köylerdeki refahı artırmak için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Sivas, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Kaymakamı Emre Zafer, Kovalı ve Aşağıada köylerini ziyaret etti - Son Dakika

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