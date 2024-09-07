Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "12. Ulusal Yıldız Dağı Zirve Tırmanışı" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği öncülüğünde düzenlenen tırmanışa 60 sporcu katıldı.
Sporcular 2 bin 555 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.
Burada İstiklal Marşı okuyan sporcular tekrar inişe geçti.
Son Dakika › Güncel › Yıldız Dağı'na Tırmanışla Sivas Kongresi Kutlandı - Son Dakika
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