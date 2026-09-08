Sivas Şarkışla'da 20 haneli köyde tek hane kaldı, Cebrail Gültekin 8 yıldır yalnız yaşıyor - Son Dakika
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Sivas Şarkışla'da 20 haneli köyde tek hane kaldı, Cebrail Gültekin 8 yıldır yalnız yaşıyor

Sivas Şarkışla\'da 20 haneli köyde tek hane kaldı, Cebrail Gültekin 8 yıldır yalnız yaşıyor
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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kışla köyü, doğal afetler ve göç nedeniyle boşaldı; 20 haneli köyde bugün yalnızca bir hane kaldı. Hayvancılıkla uğraşan Cebrail Gültekin, 8 yıldır ailesiyle burada yaşamını sürdürüyor ve köy artık doğa yürüyüşçüleri ile fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı bir zamanlar 20 hanenin yaşadığı Kışla köyünde bugün tek hane kaldı. Doğal afetler ve göç nedeniyle boşalan köy, şimdilerde doğa yürüyüşü yapanların uğrak yeri haline geldi. Köyde yaşayan evli ve 6 çocuk babası Cebrail Gültekin (55), "8 senedir buradayım. Buraya gelenler genelde boş olduğunu ve kimsenin kalmadığını görüyorlar. Merak ediyorlar. Bir tek hane yaşıyor. Nasıl yaşıyor, bunu merak ediyorlar" dedi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kışla köyü, yıllar içerisinde yaşanan göçlerle adeta sessizliğe büründü. Geçmişte yaklaşık 20 hanenin bulunduğu köyde, bugün yalnızca bir hane kaldı. Doğal afetler ve göç nedeniyle boş kalan köy, şimdilerde doğa yürüyüşü yapanların uğrak yeri oldu. Sessizliği, doğal güzellikleri ve geçmişten izler taşıyan yapıları nedeniyle Kışla köyünün bulunduğu bölgeye gelenler, doğa ile iç içe vakit geçiriyor. Zamanla evlerinde harabeye dönüştüğü köy, maceraseverler ile fotoğrafçıların da ilgi odağı haline geldi.

'BİR ŞEKİLDE BURADA VAKİT GEÇİYOR'

Köyde ailesiyle yaşamını sürdüren ve hayvancılık ile uğraşan Cebrail Gültekin "8 senedir buradayım. Hayvancılık, ufak tefek keçi işi var. Bahçeyle falan uğraşıyoruz. Bunlarla geçimimizi sağlıyoruz. Buraya oturmaya ve su doldurmaya gelenler oluyor. Buraya gelip oturup piknik yapıyorlar. Çay içiyor, kamp kuruyor, kamp çadırı kuruyorlar. Öyle oturuyorlar, sohbet ediyoruz. Bir şekilde burada vakit geçiyor. Genelde boş olduğunu ve kimsenin kalmadığını görüyorlar. Merak ediyorlar. Bir tek hane yaşıyor. Nasıl yaşıyor, bunu merak ediyorlar" dedi.

'BU ŞEKİLDE GÖRMEK BENİ ETKİLEDİ'

Şarkışla'da yaşayan ve video ve fotoğraf çekmek için köye geldiğini söyleyen Büşra Baydemir ise "Bir dron sayfam var ve sayfam için manzara çekimleri yaparken bu köyü fark ettim. Köyün geçmişini araştırdığımda çok önceleri yaklaşık 20 haneden oluşurken zamanla köy halkının merkez köylere ve Şarkışla merkeze taşındığını öğrendim. Bir zamanlar geçmişten izler taşıyan, insanların hayatlarından izler taşıyan bu evleri bu şekilde görmek beni etkiledi. Köyün etrafında da çok güzel bir manzara var. Buradan da çok güzel çekimler yaptık" diye konuştu.

Köyü merak ederek ziyaret eden Hatice Nur Kızılkaya da uzun süredir köyün suyunu kullandıklarını belirterek, "Bu köyün boş olduğunu duyduk. Ben de merak ettim. Köyün içine girip buraların evlerini gezmek istedik ve cidden de boş olduğunu gördük. Dedikleri gibi de burada kimse yaşamıyor. Hiç kimseyle karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas Şarkışla'da 20 haneli köyde tek hane kaldı, Cebrail Gültekin 8 yıldır yalnız yaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Şarkışla'da 20 haneli köyde tek hane kaldı, Cebrail Gültekin 8 yıldır yalnız yaşıyor - Son Dakika
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