Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
R.T. yönetimindeki 49 ACC 648 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada araçta bulunan H.T. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile F.T. yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Suşehri Belediye Başkanvekili Önder Bayram, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Sivas Suşehri'nde Araç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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