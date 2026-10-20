Sivas Suşehri\'nde otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

Sivas Suşehri'nde otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı ve Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.A. yönetimindeki 58 AIA 708 plakalı otomobil, Yanlızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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