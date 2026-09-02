Sivas Suşehri'nde traktör-otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve traktördeki bir kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.T. yönetimindeki 58 VL 129 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Beydeğirmeni köyü yakınlarında H.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.A. yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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