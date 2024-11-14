Sivas\'ta 1302 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Güncel

Sivas'ta 1302 litre kaçak etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, kaçak alkollü içki üretildiği belirtilen kent merkezindeki bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

İş yeri, depo ve bir araçtaki aramada, 1302 litre el yapımı kaçak etil alkol, 360 alkol aroması kiti, cinsel gücü artırıcı 23 çikolata ile 65 kutu sıvı içecek, 3 litre sahte içki, sahte bandrollü 7 şişe içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.