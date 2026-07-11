Sivas'ta 500 Tam Puan Alan Öğrenci Mutluluğu - Son Dakika
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Sivas'ta 500 Tam Puan Alan Öğrenci Mutluluğu

Sivas\'ta 500 Tam Puan Alan Öğrenci Mutluluğu
11.07.2026 11:59
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İpek Sarıtaş, LGS'de 500 tam puan alarak ailesiyle mutluluğunu paylaşıyor. Başarısında düzenli çalışma etkili.

Sivas'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan İpek Sarıtaş, başarının mutluluğunu ailesiyle yaşıyor.

Şarkışla ilçesi 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Sarıtaş, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başardı.

Sarıtaş, başarısının ardında düzenli çalışma olduğunu, sınav sürecinde özellikle paragraf sorularına ağırlık verdiğini söyledi.

Her gün paragraf çözmeyi ihmal etmediğini belirten Sarıtaş, "Derslerimi planlı bir şekilde çalıştım. Sınavdan sonra böyle bir sonuç geleceğinden emindim. Sınavdan çıktığımda rahattım. Soruların tamamını doğru yaptığımı düşünüyordum. Eve geldiğimde kitapçık üzerinden kontrol edince 500 tam puan aldığımı gördük. Sonuçlar açıklandığında da hem rahatladık hem de mutluluğumuz katlandı." diye konuştu.

Sarıtaş, hazırlık sürecinde sosyal hayatından kopmadığını vurgulayarak, "Yalnızca telefon ve tablet kullanımını sınırlandırdım. Hedefim Galatasaray Lisesi ve Kabataş Lisesi, tercihlerimi bu doğrultuda yapacağım." ifadelerini kullandı.

Anne Ayşegül Sarıtaş da kızının ilkokuldan itibaren disiplinli ve başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Ders çalışması için sürekli uyarmalarına gerek kalmadığını belirten Sarıtaş, "Sorumluluğunun bilincindeydi. Biz de bu süreçte daha çok ekran kullanımını sınırlandırmaya çalıştık. Sosyal hayatını ise destekledik. Çok gururluyuz." dedi.

Baba Bünyamin Sarıtaş ise elde edilen başarının kendileri için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Kızının yoğun bir çalışma temposu yürüttüğünü dile getiren Sarıtaş, "Bu başarıyı bekliyorduk ama 500 tam puan almak ayrı bir gurur. Hem akademik hem de sosyal alanlarda başarılı bir çocuk. İnşallah vatana ve millete faydalı bir birey olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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