Sivas'ta 857 Güvenlik Görevlisi Bayramda Görevde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta 857 Güvenlik Görevlisi Bayramda Görevde

25.05.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şimşek, 9 günlük Kurban Bayramı boyunca güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde, kazasız belasız ve rahat geçirebilmeleri için 857 güvenlik görevlisinin bayram boyunca görev yapacağını bildirdi.

Şimşek, yazılı açıklamasında, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için çalışma yaptıklarını aktaran Şimşek, bayram süresince İl Jandarma Komutanlığından 89 tim ve 425 personel ile İl Emniyet Müdürlüğünden 201 ekip ve 432 personelin görev yapacağını ifade etti.

Şimşek, özellikle trafik kazalarının önlenmesi için tedbirler aldıklarını vurgulayarak, "Denetimlerimiz şehir içi ve şehirlerarası tüm güzergahlarda, hava destekli radar uygulamaları ve EDS sistemleriyle aralıksız devam edecektir. Denetimlerin amacı kazaları önlemek, can kayıplarını azaltmak ve yuvalara ateş düşmesini engellemektir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Şimşek, "Lütfen emniyet kemerinizi takın, hız sınırlarına riayet edin. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayın, direksiyon başında telefon kullanmayın. Unutmayalım erken varmak için yapılan bir hata, hiç varamamaya sebep olabilir. Sizi bekleyenler var, bir bayram sabahında kapınızı çalmanızı bekleyenler var. Bir sofrada eksik kalmamanızı isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Şimşek, trafik tedbirlerinin yanı sıra kurban satış ve kesim alanlarında, mezarlıklarda ve bayram süresince yoğunluk yaşanabilecek tüm alanlarda da gerekli asayiş tedbirlerini aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bu süreçte görev yapan güvenlik güçlerimiz, sadece denetim için değil, sizlere rehberlik etmek, ihtiyaç anında yanınızda olmak ve bayramın huzur içinde geçmesini sağlamak için sahada olacaktır. Kurban Bayramı'nın başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için hep birlikte kurallara uyalım, tedbirli olalım."

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 857 Güvenlik Görevlisi Bayramda Görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

15:24
Aziz Yıldırım: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:26:00. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta 857 Güvenlik Görevlisi Bayramda Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.