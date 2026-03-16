Sivas\'ta Aile İçinde Cinayet

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U.B.Y. (15), tartıştığı babası ve ağabeyini vurarak öldürdü, babaannesi yaralandı. Tutuklandı.

SİVAS'ta evde tartıştığı babası Süleyman Yurdakul (50) ile ağabeyi Mehmet Yurdakul'u (24) tabancayla vurarak öldüren ve babaannesi Neziha Yurdakul'u da yaralayan şüpheli U.B.Y. (15), çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 38'inci sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Pınar Apartmanı'nın 4'üncü katında oturan baba Süleyman Yurdakul ve oğulları Mehmet Yurdakul ve U.B.Y. arasında iftar saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, U.B.Y., evde bulunan tabanca ile ağabeyi Mehmet ve babası Süleyman Yurdakul'u vurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay esnasında evde bulunan ve vücudunun çeşitli yerine kurşun isabet eden şüphelinin babaannesi Neziha Yurdakul ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Neziha Yurdakul'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay sonrası otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konulan baba/oğulun cenazelerinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayın şüphelisi U.B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.B.Y., adliyeye sevk edildi. U.B.Y, çıkarıldığı mahkemece 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. U.B.Y.'nin emniyetteki ifadesinde babası ve ağabeyinin kendisine evde şiddet uyguladığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 20:52:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.