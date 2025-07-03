Sivas\'ta Altın ve Döviz Hırsızlarına Operasyon

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince altın ve döviz hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Gemerek ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri, Gemerek ilçesinde yapılan döviz ve altın hırsızlığı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 otomobil, 3 motosiklet, çok sayıda altın, döviz, telefon ve muhtelif eşyalara el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü hakkında adli işlem başlatılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.