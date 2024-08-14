Sivas'ta Alzheimer hastası kadın yangında mahsur kaldı, genç kahraman tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Alzheimer hastası kadın yangında mahsur kaldı, genç kahraman tarafından kurtarıldı

Sivas\'ta Alzheimer hastası kadın yangında mahsur kaldı, genç kahraman tarafından kurtarıldı

Sivas'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan Alzheimer hastası yaşlı kadın, 15 yaşındaki genç tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

14.08.2024 16:16
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Sivas'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan Alzheimer hastası yaşlı kadın, 15 yaşındaki genç tarafından kurtarıldı.

Kümbet Mahallesi Temel Sırrı Sokak'taki 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında, 70 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Aktaş'ın giriş katında mahsur kaldığını gören komşusu Taha Yasin Akkuş (15), eve girerek kadını dışarı çıkarttı.

Yakınlarının evine götürülen Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını görünce yaşlı kadını kurtarmak için eve girdiğini söyledi.

Akkuş, "Alzheimer hastası kadın vardı içeride. Koluna girerek kendisini dışarıya çıkardım. Hiç korkmadım, o da benim babaannem sayılır. İçeriye girdiğimde alevler vardı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Alzheimer hastası kadın yangında mahsur kaldı, genç kahraman tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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