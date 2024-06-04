Sivas'ta Anaokulu Öğrencisi Asel Sapdüzen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Sivas'ta Anaokulu Öğrencisi Asel Sapdüzen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçirip hastanede hayatını kaybeden Asel Sapdüzen'in yapılan ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu belirlendi. Asel'in cenazesi Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 15:50
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SİVAS'ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asel Sapdüzen (6), son yolculuğuna uğurlandı. Sapdüzen'in yapılan ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu belirlendi. Asel'in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen tabutun başında gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. İnfaz Koruma Memuru Metin ve Halime Sapdüzen çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı. Sapdüzen, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Asel Sapdüzen için Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Asel'in cenazesi Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. Asel'in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Olayın ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı idari soruşturma başlattı. Asel Sapdüzen'in ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp'tan gelecek sonuca göre netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Anaokulu Öğrencisi Asel Sapdüzen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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