Sivas\'ta Anaokulunda Fenalaşan 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulunun öğrencisi Asel Sapdüzen, henüz bilinmeyen nedenle bir anda bayılarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Okulda yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılan Asel Sapdüzen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada Şehit Nuri Yazanel Anaokuluna devam eden 2018 doğumlu Asel Sapdüzen'in okulun çok amaçlı salonunda oturduğu yerde baygınlık geçirerek yere yığıldığı, akabinde şube öğretmeni ve çevredekiler tarafından 112 Acil Servis'in arandığı, Acil Servis tarafından ilk müdahale gerçekleştirildikten sonra hastaneye sevkinin sağlandığı bildirildi.

Öğrencinin hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Melek olup aramızdan ayrılan evladımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.