Sivas\'ta Apartman Yangını

Sivas'ta bir apartmanın teras katında çıkan yangında hasar oluştu.

Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 4 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çaktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, apartmanın teras katında maddi hasar oluştu.