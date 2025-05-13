Sivas'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı

Sivas\'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı

Sivas Valiliği, güvenlik ve kamu düzeni için asayiş toplantısı düzenledi, olayları değerlendirildi.

13.05.2025 14:18
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Sivas Valiliğince şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

Toplantıda konuşan Şimşek, 7 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede Umutcan (22) ve kardeşi Melisa Şimşek'in (16) bıçaklanarak öldürülmesi olayını da değerlendirdi.

Menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Şimşek, "İki kardeşin bıçaklı saldırı sonucu evinde hayatını kaybettiği olay hepimizi derinden sarstı. Olayla ilgili şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğümüzün yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda aynı gün içerisinde yakalanarak adalete teslim edilmiş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.

Bir okulda kız öğrencinin akranları tarafından gördüğü şiddet olayına da değinen Şimşek, olayla ilgili hem adli hem de idari sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 öğrenci gözaltına alınmış, 18 yaşın üzerindeki 1 öğrenci tutuklanmış, 4 öğrenci hakkında da adli kontrol kararıyla ev hapsi uygulanmıştır. Açılan idari soruşturma kapsamında ise söz konusu okul müdürü ve bir müdür yardımcısı görevinden uzaklaştırılmıştır. Her iki olayda da Valiliğimiz olarak kamuoyunun doğru şekilde bilgilenmesi amacıyla düzenli olarak basın açıklamaları yapılarak süreç vatandaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşılmıştır. Asayişten kaçakçılığa, terörden narkotiğe hemen her alanda emin şehrimiz Sivas'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehrin huzur iklimini korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz."

Şimşek, asayiş, mala karşı işlenen suçlar ve hırsızlık olaylarının geçen yılın ilk 4 ayına göre azaldığını belirtti.

Yılın ilk 4 ayında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 bin 382 gram uyuşturucu madde, 25 bin 481 sentetik hap ele geçirildiğini dile getiren Şimşek, 40 operasyonda yakalanan 42 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Şimşek, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise gerçekleştirilen 20 operasyonda 13 göçmen kaçakçısının tutuklandığını, yakalanan 170 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.

700'e yakın sahipsiz köpek toplandı

Sahipsiz hayvanları konusunda da çok somut adımlar attıklarını vurgulayan Şimşek, "İlçelerimizden ve köylerimizden sahipsiz hayvanları toplamaya başladık. Meraküm Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'mize şu ana kadar 700'e yakın sahipsiz hayvan getirilmiş durumda. Bu konuyu şehrimizin gündeminden kaldırmak için büyük bir gayret ve kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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