Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
A.O.K. (68) idaresindeki plakasız ATV, ilçeye bağlı Tavza köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi S.K. (68), Doğanşar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.O.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.K. ise ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
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