Sivas\'ta Bayram Mesajı

18.03.2026 13:54
Başkan Uzun, Ramazan'ın ardından bayram sevincini tüm Sivas'a yayıyor.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazanı daha geride bırakarak bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayını Sivas'ta bambaşka bir güzellikle yaşadıklarını anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Özel ışıklandırmalarımız ve kandillerle donattığımız tarihi kent meydanımız ile şehrimizin siluetini aydınlatırken, düzenlediğimiz geleneksel ramazan etkinlikleri, söyleşiler ve kültürel programlarla kadim değerlerimizi yeniden hatırladık. İftar sofralarında ekmeğimizi, teravih çıkışlarında hasbihalimizi ve çocuklarımızın gözlerindeki ramazan sevincini hiçbir şeye değişmeyiz. Yardımlaşmanın berekete dönüştüğü bu süreci büyük bir memnuniyetle geride bırakıyoruz. Şimdi ise bu güzel maneviyatı, bayramın neşesiyle taçlandırma vakti. Bayram sevincinin her sokağımıza ve her evimize ulaşacağına yürekten inanıyor, tüm hemşerilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA

