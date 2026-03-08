Sivas'ta Binada Çökme Riski: 21 Daire Tahliye Edildi - Son Dakika
Sivas'ta Binada Çökme Riski: 21 Daire Tahliye Edildi

Sivas\'ta Binada Çökme Riski: 21 Daire Tahliye Edildi
08.03.2026 20:39
Yıkım sırasında bitişikteki apartmanın kolonunda hasar meydana geldi, 21 daire boşaltıldı.

SİVAS'ta 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki apartmanın ana taşıyıcı kolonu zarar gördü. Çökme riski üzerine 21 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda daha önce boşaltılan 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğindeki 8 katlı bir apartmanın ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Ekipler, oluşan ağır hasar nedeniyle binanın tahliye edilmesine karar verdi.

'21 DAİRE TEDBİREN TAHLİYE EDİLMİŞTİR'

Sivas Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında, bitişiğinde yer alan başka bir yapının ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Olayın ardından ilgili ekiplerce yapılan ilk inceleme sonucunda söz konusu binanın ağır hasarlı olduğu değerlendirilmiş, can güvenliğinin sağlanması amacıyla binada bulunan 21 daire tedbiren tahliye edilmiştir. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik ekipler tarafından detaylı hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Binada Çökme Riski: 21 Daire Tahliye Edildi

