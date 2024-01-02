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Sivas'ta bir türbenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti - Son Dakika
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Sivas'ta bir türbenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti

Sivas'ın Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan Akbaş Baba Türbesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı. Mahalle muhtarı Muzaffer Karakaya, yazıların çocuklar tarafından yazıldığını tahmin ettiklerini belirterek, bu durumun tarihe karşı yapılan bir saygısızlık olduğunu söyledi ve yazıların silinmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Sivas\'ta bir türbenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti
02.01.2024 - 16:49,
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Sivas'ta bir mahallede bulunan türbenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti.

Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan Akbaş Baba Türbesi'nin duvarlarına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı.

Mahalle muhtarı Muzaffer Karakaya, türbe duvarlarına zaman zaman bu tür yazıların yazıldığını söyledi.

Yazıların çocuklar tarafından yazıldığını tahmin ettiklerini belirten Karakaya, "Tarihe karşı yapılan bir saygısızlık ama bunlar bizim çocuklarımız, söylüyoruz, bir türlü anlatamıyoruz." dedi.

Karakaya, yazıların silinmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ta bir türbenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti - Son Dakika
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