Sivas'ta boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sivas'ta boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde boş ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta E.E'ye ait 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye haber verdi. Yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, olay yerine giderek, yangının çıkışı hakkında bilgi alırken, evi yanan E.E'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

27.08.2024 13:16
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde boş ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta E.E'ye ait 2 katlı ahşap metruk evde bilinmeyen nedenden yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye haber verdi. Yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, olay yerine giderek, yangının çıkışı hakkında bilgi alırken, evi yanan E.E'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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