Sivas'ta Çanakkale şehitleri anıldı

18.03.2026 13:59
SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle düzenlenen programda, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, gaziler ve şehit yakınlarının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitler anıtına protokol tarafından çelenk konularak, askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı.

'EŞSİZ BİR DİRENİŞ DESTANDIR'

Şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz Şimşek, "Bugün 18 Mart; aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin, sarsılmaz inancının ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümüdür. Bugünü Türk milleti olarak büyük bir gurur ile idrar ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şüphesiz Çanakkale imkansızlıklar karşısında dahi esareti kabul etmeyen bir milletin, vatanı ve mukaddesatı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen kahramanların yazdığı eşsiz bir direniş destanıdır" dedi Konuşmanın ardından Vali Şimşek ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN SERGİ

Şehitlikteki törenin ardından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şehit yakınları ve gaziler tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan rölyef tablo ve vitray sergisinin açılışı yapıldı. Açılışı yapan Vali Şimşek ve beraberindekiler, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Serginin ardından anma programına geçildi. Katılımcılar, Kadı Burhanettin Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale konulu oratoryoyu izledi.

Kaynak: DHA

