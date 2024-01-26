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Sivas'ta Cenaze Dönüşü Otobüs Kazası: 14 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Cenaze Dönüşü Otobüs Kazası: 14 Yaralı

Sivas'ta, cenazeden dönenleri taşıyan Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde şarampole devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Jandarma soruşturma başlattı.

Sivas\'ta Cenaze Dönüşü Otobüs Kazası: 14 Yaralı
26.01.2024 - 14:51,
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SİVAS'ta, cenazeden dönenleri taşıyan Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde, şarampole devrildiği kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Kadıköy Belediyesi'ne ait 34 RT 099 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyünden cenaze dönüşünde, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. 40 yolcunun olduğu otobüste 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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