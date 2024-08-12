Sivas'ta çıkan anız yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Sivas'ta çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Sivas\'ta çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri hastanelerde tedaviye alındı.

12.08.2024 10:05
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SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri hastanelerde tedaviye alındı.

Yangın saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaseki köyü Kocaeli mevkisinde çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri belediyesinin itfaiye ekipleri, 3 arazöz ve 22 personel ile müdahale etti. Yangın sırasında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri Koyulhisar Devlet Hastanesi ile Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında çok sayıda çam ağacı da zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Koyulhisar, İtfaiye, Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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