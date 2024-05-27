Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, çöpten enerji üretilen serada domates hasadına katıldı

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediyesi ve özel sektör işbirliğiyle kurulan, çöpten elde edilen enerjiyle domates üretilen serada, hasat programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda hayata geçirilen proje, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Düzenli depolamadan elde edilen metan gazı ile 2 bin 400 kilovatsaat enerji üretilen tesisin yanında 50 dönümlük alanda kurulan Hollanda usulü modern topraksız cam serada, salkım domates yetiştiriliyor. Hasat edilen domatesler Hollanda, Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor.

Serayı gezerek bilgi alan ve domates hasadı yapan Şimşek, 8 ay önce dikilen fidelerin 20. kez ürün verdiğini belirtti.

Çöp toplama alanından elde edilen ısıdan faydalanılan seranın Türkiye'ye örnek olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Gerçekten burası sadece Sivas için değil, ülkemiz için de örnek bir domates serası. İki bakımdan örnek, birincisi içinde toprak yok ve ağırlıklı olarak Hindistan cevizi kabuğu var. Topraksız tarım olması nedeniyle örnek bir bahçe. İkinci özelliği de Sivas'ın düzenli depolama alanındaki elektrikten, ısıdan yararlanılarak bu tesis ısınıyor. Şöyle ki, Sivas'ın çöpleri öncelikle buraya getiriliyor. Geri dönüşüm için çöpler ayrıştırılıyor, diğerleri de düzenli olarak depolanıyor. O düzenli depolanan çöplerden çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretiliyor, buradan çıkan atıl ısıdan da bu tesise ısı veriliyor ve bu tesis bu şekilde ısınmış oluyor. Yani bu bakımdan da özellikli ve örnek bir tesis. İnşallah bu tesisler diğer illere, ülkemizin her yeri için örnek olur ve sayısı artar."