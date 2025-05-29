Sivas\'ta Dart Turnuvası Düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde dart turnuvası düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından ilçedeki spor salonunda düzenlenen turnuvanın finaline Akıncılar Kaymakam Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç katıldı.
Türkmen, turnuvanın centilmence mücadelelere sahne olduğunu belirterek, katılım sağlayan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
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