Sivas'taki Yolcu Otobüsü Kazasında Emniyet Kemeri Önemi - Son Dakika
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Sivas'taki Yolcu Otobüsü Kazasında Emniyet Kemeri Önemi

Sivas\'taki Yolcu Otobüsü Kazasında Emniyet Kemeri Önemi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında, otobüsün kazadan 1 saat önce trafik ekipleri tarafından denetlendiği ve tüm yolculara emniyet kemerlerinin taktırıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan 24 kişinin, emniyet kemerlerini takılı olduğu için hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

05.09.2024 16:46
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde önceki gün devrilen ve 24 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, kazadan 1 saat önce trafik ekiplerince denetlendiği ve tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya karışan yolcu otobüsünü kazadan yaklaşık 1 saat önce Sivas- Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araç ve şoförün belgelerini kontrol eden ekipler, yolculara emniyet kemerlerini taktırdı.

Yolcuların kaza sırasında emniyet kemerlerinin takılı olmasından dolayı kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirtildi.

Cafer Kılıç yönetimindeki 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsünün 3 Eylül'de Sivas-Erzincan kara yolu Çukuryurt mevkisinde devrilmesi sonucu 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'taki Yolcu Otobüsü Kazasında Emniyet Kemeri Önemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'taki Yolcu Otobüsü Kazasında Emniyet Kemeri Önemi - Son Dakika
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