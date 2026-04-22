Sivas\'ta Devrilen Araç İki Dükkanın Hasar Görmesine Neden Oldu

Sivas'ta devrilen otomobilin çarptığı 2 iş yerinde hasar meydana geldi.
Y.E.D. yönetimindeki 58 ER 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptıktan sonra kaldırıma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada 2 iş yerinde hasar oluştu.
