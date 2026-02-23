Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Tutuklu - Son Dakika
Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Tutuklu

23.02.2026 12:57
Sivas'ta dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Sivas merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olayların aydınlatılmasına yönelik teknik takipli çalışma yaptı.

Kendilerini gayrimenkul sahibi olarak tanıtmak suretiyle bir kişiyi 2 milyon 410 bin lira dolandırdıkları anlaşılan şüphelileri tespit eden ekipler, Sivas, Mersin ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.Z.T, S.A. ile T.D'nin yapılan aramalarında 4 cep telefonu, 1 bilgisayar, 4 SIM kart, 1 tablet, 2 hafıza kartı ve 1 kayıt cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.Z.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

