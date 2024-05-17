Sivas'ta Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Sivas\'ta Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde Engelliler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda Kaymakam Ahmet Korkmaz, özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk ise ilçede faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilere hediye verdi.

17.05.2024 15:15
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Sivas'ın Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Kaymakam Ahmet Korkmaz, özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Korkmaz, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen okul idarecilerine teşekkür etti.

Suşehri Belediye Başkan Vekili Önder Bayram da belediye olarak engelli vatandaşlara daha yaşanabilir ortam hazırlamayı arzuladıklarını söyledi.

Programa Suşehri Belediyesi meclis üyesi Mehmet Özkan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Şarkışla

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Engelliler Haftası dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, öğrencilere hediye verdi.

Şeyh Edebali Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Atatürk İlkokulu tarafından da özel eğitim öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda özel eğitim öğrencileri çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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