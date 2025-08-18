Sivas\'ta Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde köprüden dereye yatağına uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Daşdemir ile eşi Fadime Daşdemir hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Daşdemir'in kontrolünü yitirdiği 34 VT 7778 plakalı otomobil, köprüden dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Daşdemir ve yanındaki eşi Fadime Daşdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Daşdemir çiftinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Akıncılar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.